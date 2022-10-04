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Hint binek araç üreticilerinin satışları Eylül ayında güçlü artış kaydetti

Salı, 04 Ekim 2022 14:37:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Eylül ayında artış gösterdi.

Söz konusu ayda, binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %135 artışla 148.380 adet seviyesine yükselirken, ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları ise yıllık %50 artışla 49.700 adet oldu.

Aynı ayda Tata Motors’un satışları yıllık %85 artışla 47.654 adet, Kia Motors’un satışları yıllık %79 artışla 25.857 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %163 artışla 34.508 adet seviyelerinde yer aldı.

Toyota Kirloskar India Limited’in satışları yıllık %66 artarak 15.387 adet ve Skoda Auto’nun satışları yıllık %17 artışla 3.543 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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