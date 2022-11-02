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Hint binek araç üreticilerinin satışları Ekim ayında artış kaydetti

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:07:59 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ekim ayında tatil dönemine ve tedarik zincirinin toparlanmasına bağlı olarak artış gösterdi.

Söz konusu ayda, binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %21 artışla 167.520 adet seviyesine yükselirken, ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları ise yıllık %29 artışla 48.001 adet oldu.

Aynı ayda, Tata Motors’un satışları yıllık %33 artışla 45.217 adet, Kia India’nın satışları yıllık %43 artışla 23.323 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %45 artışla 61.114 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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