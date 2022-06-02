Hint binek araç devlerinin satışları Mayıs ayında üç haneli artış kaydetti

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları bu yılın Mayıs ayında artış gösterirken, üreticilerin çoğunun satışlarında üç haneli artış olduğu gözlendi.
Binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) bayilere yaptığı satışlar yıllık %246 artışla 161.413 adet seviyesine geriledi.
Söz konusu ayda, pazar payı bakımından en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’i (HMIL) geride bırakan Tata Motors’un satışları yıllık %185 artarak 43.341 adet oldu.
Öte yandan Toyota Kirloskar Motors Limited yıllık %1.345 artışla 10.216 adet satış yaptığını belirtti.
MG Motors’un satışları yıllık %295 artışla 4.008 adet olurken, Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %19 artışla 29.904 adet seviyesinde kaydedildi.
Son olarak Kia Motors da yıllık %19 artışla 18.718 adet binek araç satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.