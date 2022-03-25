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Hint BCCL yeni kömür yıkama tesisinde üretime başladı

Cuma, 25 Mart 2022 09:30:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı Coal India Limited’in bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL), yıllık 5 milyon mt kapasiteli yeni kömür yıkama tesisinde üretime başladığını duyurdu.

Kömür Bakanı Prahlad Joshi, yeni kömür yıkama tesisi sayesinde BCCL’nin yerel çelik üreticilerine yıkanmış kömür tedarikinin artacağını söyledi.

Yıkanmış kömür üretim kapasitesi şu an yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer alan BCCL, hükümete bağlı üreticiler Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) tedarik yapıyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi 

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