﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint AMNS yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek için Greenko ile iş birliğine gitti

Çarşamba, 23 Mart 2022 10:15:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin Andhra Pradesh eyaletinde 600 milyon $ yatırımla yeşil enerji projesini hayata geçirmek üzere Greenko Group ile iş birliğine gittiği belirtildi.

Söz konusu iş birliği kapsamında Greenko Group, yoğun olmayan saatlerde yeşil enerji kullanarak suyu belirli bir oranda yükseltip yoğun saatlerde enerji üretmek amacıyla alt hazneye tahliye edecek pompaj depolamalı hidroelektrik santrali inşa edecek.

AMNS’nin karbon ayak izini azaltmasını sağlayacak projeye AB’li olmayan çelik ihracatçılarının karbon vergisi kapsamında Avrupa’daki karbon ayak izleri için yerel üreticilerle aynı oranı ödemek zorunda kalacağı gerekçesiyle karar verildiği öğrenildi.

GIC Holdings Pte Ltd, Abu Dhabi Yatırım Ofisi ve Japon ORIX Corp. tarafından projeye destek verildiği ve Greenko’nun 100 gigavatlık bulut enerji depolama planı kapsamında 30 gigavatlık depolama alanı inşa edeceği söyleniyor.

Yapılan açıklamada, “Yeşil enerji projesi ArcelorMittal tarafından finanse edilecek. Greenko ise yenilenebilir enerji tesislerinin tasarımını ve işletmesini üstlenecek. Projenin 2024 yılının ortasında devreye alınması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  yatırım 

Benzer haberler

25 Şub

Hindistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırımlar Nisan-Aralık döneminde 60,30 milyar $ oldu
23 Şub

Tata Housing Maldivler’deki konut inşaat projesine 36 milyon $ yatırım yapacak
28 Oca

Hint AMNS Gujarat’ta yer alan çelik projelerine 22,43 milyar $ yatırım yapacak
13 Oca

Hint Adani Group ve POSCO iş birliği anlaşması imzaladı
10 Oca

Hint JSW Vijayanagar tesisinin üretim kapasitesini 18 milyon mt’a çıkaracak
21 Ara

Tata Steel hammadde üretim ve tüketim bölgelerini birbirine bağlamak için demir yolu inşa edecek
20 Ara

Odisha eyaleti hükümeti AMNS’nin 24 milyon mt üretim kapasiteli projesine onay verdi
24 Kas

Odisha halkının JSW Limited’in yeni projesine gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor
23 Kas

Odisha hükümeti ferroalyaj ve kok üretim kapasitelerinin artırımına onay verdi
28 Eki

Hint IMFA ferroalyaj projesine 2022 yılında başlayacak