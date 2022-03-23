Hint AMNS yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek için Greenko ile iş birliğine gitti

Çarşamba, 23 Mart 2022 10:15:41 (GMT+3) | Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin Andhra Pradesh eyaletinde 600 milyon $ yatırımla yeşil enerji projesini hayata geçirmek üzere Greenko Group ile iş birliğine gittiği belirtildi.

Söz konusu iş birliği kapsamında Greenko Group, yoğun olmayan saatlerde yeşil enerji kullanarak suyu belirli bir oranda yükseltip yoğun saatlerde enerji üretmek amacıyla alt hazneye tahliye edecek pompaj depolamalı hidroelektrik santrali inşa edecek.

AMNS’nin karbon ayak izini azaltmasını sağlayacak projeye AB’li olmayan çelik ihracatçılarının karbon vergisi kapsamında Avrupa’daki karbon ayak izleri için yerel üreticilerle aynı oranı ödemek zorunda kalacağı gerekçesiyle karar verildiği öğrenildi.

GIC Holdings Pte Ltd, Abu Dhabi Yatırım Ofisi ve Japon ORIX Corp. tarafından projeye destek verildiği ve Greenko’nun 100 gigavatlık bulut enerji depolama planı kapsamında 30 gigavatlık depolama alanı inşa edeceği söyleniyor.

Yapılan açıklamada, “Yeşil enerji projesi ArcelorMittal tarafından finanse edilecek. Greenko ise yenilenebilir enerji tesislerinin tasarımını ve işletmesini üstlenecek. Projenin 2024 yılının ortasında devreye alınması bekleniyor,” sözlerine yer verildi.