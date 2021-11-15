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Hint AMNS vasıflı çelik üretim kapasitesini artırmayı planlıyor

Pazartesi, 15 Kasım 2021 10:40:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ArcelorMittal Nippon Limited (AMNS), hükümetin Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı vasıtasıyla vasıflı çelik üretmeyi planladığını duyurdu.

Şirketin, ilk etapta, yüksek kalite kaplamalı çelik üretim tesisi kurmayı ve ilerleyen etaplarda, ürün portföyünü genişletmeyi planladığı belirtildi.

AMNS CMO’su Ranjan Dhar, “Üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. PLI tasarısı, planlarımıza destek ve yön veriyor. Ana şirketimizin uzmanlığı, vasıflı çelik üretimine yapacağımız yatırıma katkı sağlayacak. ArcelorMittal Limited’in bünyesinde bulunmayan teknoloji veya ürün yok. AMNS olarak, bu avantaja sahibiz,” açıklamasını yaptı.

PLI tasarısı, kaplamalı çelik, yüksek mukavemetli ve suya dayanıklı çelik, vasıflı demir yolu çeliği, alaşımlı çelik, çelik tel ve silisli sac ürünlerini kapsıyor.

Hindistan hükümeti, çoğunlukla ithal edilen vasıflı çelik üretiminin artırılması için PLI tasarısı kapsamında çelik üreticilerine beş yıllık süre zarfında 854 milyon $ ödeme yapılmasına onay vermişti.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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