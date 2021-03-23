Hint AMNS, Uttam Galva için teklif veren tek şirket oldu

Salı, 23 Mart 2021 12:29:28 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), ekonomik olarak kötü durumda olan çelik üreticisi Uttam Galva Steel Limited için teklif veren tek şirket oldu.

AMNS resmi bir yorumda bulunmamış olsa da, piyasa kaynakları, yalnızca dört adet Hindistan merkezli şirketin niyet beyanına başvuruda bulunduğunu söyledi. İnceleme aşamasının ardından ise, Uttam Galva’nın devralımı için yalnızca AMNS Tasfiye ve İflas Yasası (IBC) altında bir çözüm planı sundu.

Uttam Galva, Maharashtra eyaletinde yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli bir soğuk haddeleme tesisine sahip.

ArcelorMittal, önceden Uttam Galva’da %32 hisseye sahipti. Ancak ArcelorMittal, Japon şirket Nippon Steel ile birlikte Essar Steel’i devralmak adına Uttam Galva’daki hisselerini satmak zorunda kaldı. Çünkü kurallara göre, borçlu şirketlerde hissesi bulunan şirketler IBC altında çözüm sürecine yönelik teklifte bulunamıyor.