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Hint AMNS ürün portföyünü boyalı sacla genişletti

Pazartesi, 22 Mart 2021 12:21:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli ve özellikle yassı mamul üreten entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), ürün portföyünü birinci kalite boyalı sacla genişletti.

Bir şirket yetkilisi, boyalı sac ürünlerinin yerel piyasada türünün ilk örneği olacağını belirtti ve ürünlerin garantisinin, tebeşirlenme, solma ve pullanma gibi sorunlara karşı üç ila beş yıl arasında olacağını söyledi. Yetkiliye göre söz konusu ürün, müşterilerle “son teslimat” satış bağlantısını sağlamak adına şirketin AMNS Hypermart perakende ağı aracılığıyla teklif edilecek.

AMNS ayrıca, ana şirketler olan ArcelorMittal ile Nippon Steel’in uygulamaları ve teknolojik yeniliklerinden faydalanan yüksek kaliteli ve katma değerli özelleştirilmiş sipariş seçeneği sunacak.


Etiketler: Hint Yarımadası  kaplamalı  yassı ürünler  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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