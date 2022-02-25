Hint AMNS savunma sanayine yönelik vasıflı çelik üretim kapasitesini ikiye katlayacak

Cuma, 25 Şubat 2022 14:24:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) savunma sanayine yönelik vasıflı çelik üretimini yıllık 100.000 mt seviyesine çıkaracağını duyurdu.

Şirket Gujarat eyaletinde yer alan Hazira tesisinde savunma sanayine yönelik vasıflı çelik üretimi yapacak.

AMNS İdari Yöneticisi Santosh Mundhada tesiste savaş gemilerine, denizaltılara ve füze rampalarına yönelik çelik tedariki yapıldığını ancak mevcut yıllık 50.000 mt seviyesinde yer alan vasıflı çelik kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti.

Mundhada savunma sanayine yönelik yerel çelik üretiminin gelişme aşamasında olduğunu ve AMNS’nin mevcut tedarikinin toplam satışlarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu ekledi.

Yıllık kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde yer alan Hazira tesisi şu an 8,4 milyon mt üretim yapıyor. Tesisin üretim kapasitesinin 2024 yılına kadar 15 milyon mt’a yükseltileceği söyleniyor.