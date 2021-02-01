Hint AMNS, POSCO Maharashtra ile sıcak sac tedarik anlaşması imzaladı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 14:36:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), POSCO Maharashtra Steel Limited (PMSL) şirketine 2021 yılında yaklaşık 684 milyon $ değerinde sıcak sac tedariki sağlamak için anlaşma imzaladı.

AMNS tarafından yapılan açıklamada, “AMNS, sıcak sac tedariki için PMSL ile mutabakat anlaşması imzaladı ve bu, iki şirket arasında 2015 yılından beri yapılan altıncı sıcak sac tedarik anlaşması oldu,” ifadeleri kullanıldı.

27 Ocak tarihinde sonuçlanan anlaşmaya göre, her iki şirket de mevcut ürünlerinin kalitelerini artırmak ve müşterilerine daha iyi çelik ürünleri sunmak adına yeni katma değerli kaliteler geliştirmek için birlikte çalışacak.

AMNS CEO’su Dilip Oommen, “POSCO Maharashtra uzun yıllardır değerli bir müşterimiz ve söz konusu mutabakat anlaşması daha iyi bir çelik hizmeti sunma teminatıyla ilişkimizi güçlendiriyor,” şeklinde konuştu.

PSML Genel Müdürü Sung Lae Chun, “AMNS ile yapılan mutabakat anlaşması POSCO Maharashtra için ideal bir stratejik ortaklık ve bu ortaklık küresel olarak bizim için ölçüt bir ilişki,” ifadelerini kullandı.

AMNS, Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde bulunan Hazira çelik tesisinde özel yassı mamul üretimi gerçekleştiriyor ve PSML’nin Maharashtra eyaletindeki soğuk haddeleme ve kaplama tesisine stratejik olarak yakın bir konumda bulunuyor.