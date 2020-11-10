Hint AMNS perakende satışlarını artırmak için iki yeni sıcak sac ürünü piyasaya sürecek

Salı, 10 Kasım 2020 16:49:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), kendi fiziksel bayisinin perakende ağı aracılığıyla daha fazla satış gerçekleştirmek adına Stallion ve Maximus adında iki yeni markalı sıcak sac ürünü üretti.

Bir şirket yetkilisi, söz konusu iki ürünün AMNS’nin Hypermart perakende ağı aracılığıyla tüm ülkede satılacağını söyledi.

Stallion markalı sıcak sac, şirketin Gujarat eyaletinin Hazira şehrinde bulunan çelik tesisinde üretilecek ve çeşitli ölçülerde siyah bitirilmiş veya asitlenmiş olarak sipariş edilebilecek. Maximus marka sıcak sac ise, mühendislik ve imalatta kullanılmak üzere 5 metre genişlikte üretilerek ülkedeki en büyük sıcak sac olacak.

Markalı ürün portföyünü genişletmek, AMNS’nin 2021 yılının sonuna kadar ülke genelindeki 18 perakende satış noktasına ek olarak 32 adet yeni Hypermart perakende satış noktası kurup perakende satış ağını genişletme ve perakende satış gelirlerinin toplam gelirlerine oranını şu anki %20 seviyesinden %30 oranına çıkarma planlarını destekliyor.