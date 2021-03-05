Hint AMNS Odisha hükümetiyle yeni çelik tesisi projesi için mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 05 Mart 2021 14:29:58 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Odisha eyaletinde tahmini 7 milyar $ yatırım gerektirecek ve yıllık 12 milyon mt kapasiteye sahip yeni bir çelik tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Bir şirket yetkilisi, AMNS Başkanı Lakshmi Niwas Mittal ve Odisha Başbakanı Navin Patnaik’in söz konusu projeye yönelik bir mutabakat anlaşması imzaladığını söyledi.

Odisha hükümeti, AMNS’nin projesi için Kendrapara bölgesinde uygun bir arazi ayarladı.

ArcelorMittal Hindistan çelik endüstrisine, 2019 yılında Japonya merkezli Nippon Steel ile birlikte Essar Steel şirketini iflas kurtarma yoluyla devralarak girdi.

En son planlanan Odisha projesi, ArcelorMittal’in Hindistan’da yeni bir çelik tesisi inşa etmek adına dördüncü denemesi olacak.

ArcelorMittal, 2005 yılında Chhattisgarh eyalet hükümeti ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştı ve şirket, 2010 yılında da benzer bir yeni çelik tesisi projesi için Karnataka hükümetiyle benzer bir anlaşma yapmıştı. ArcelorMittal, 2006 yılında ise Odisha hükümeti ile bir çelik projesine yönelik mutabakat anlaşması imzalamıştı. Tüm bu anlaşmalar, çeşitli sebeplerden ötürü devam ettirilemedi.

AMNS’nin en son projesi için Paradip limanına yakın bir kıyı bölgesi olan Kendrapara’da önerilen arazi, daha önceden bir çelik tesisi inşa etmek adına Güney Koreli POSCO tarafından devralınmıştı ancak arazi daha sonra terk edildi. Söz konusu arazi biçimlendirildi ve AMNS’ye ve Odisha’da yeni bir çelik tesisi inşa etmek için teklif yapan bir diğer şirket olan JSW Limited’a önerildi.