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Hint AMNS küçük ölçekli kullanıcılara daha fazla satış yapmak için perakende satış ağını genişletecek

Pazartesi, 26 Ekim 2020 11:30:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), mikro, orta ve küçük ölçekli şirketlere (MSME) daha fazla çelik satmak için, ülke genelinde “Hypermart” perakende satış ağını genişletme planları yapıyor.

Bir şirket yetkilisi, AMNS’nin, öncelikli olarak tesislerine yakın konumda bulunan söz konusu şirketlere hizmet sağladığı 18 satış noktasına ek olarak, ülke genelinde 32 adet yeni Hypermart perakende satış noktası kuracağını söyledi.

Yetkiliye göre, söz konusu satış noktaları şu anda AMNS’nin toplam yıllık gelirinin %20’sini oluşturuyor ve yeni Hypermart’ların da kurulmasıyla, satış noktalarının toplam gelirdeki payının %30’a çıkması bekleniyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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