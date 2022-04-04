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Hint AMNS katma değerli çelik ürünleri üretmek için yeni soğuk haddehane kuracak

Pazartesi, 04 Nisan 2022 15:41:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hazira tesisinde katma değerli çelik ürünleri üretmek amacıyla yaklaşık 1,12 milyar $ yatırımla gelişmiş çelik işleme hattı bulunan yeni bir soğuk haddehane kuracağını duyurdu.

Söz konusu haddehane 2024 yılında devreye alınacak.

Haddehane enerji verimliliğinin artırılmasına, çinko tüketiminin optimize edilmesine ve korozyon dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlayacak.

Yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt seviyesinde yer alacak yeni haddehanede soğuk haddelenmiş ve alüminyum-silisyum kaplamayla işlenmiş yüksek dayanımlı sac üretimi yapacak sürekli galvanizleme ve tavlama hatları bulunacak. Alüminyum silisyum kaplama hattı Hindistan’ın gelişmiş çelik çözümleri alanında hizmet veren ilk hattı olacak. Yıllık 500.000 mt kapasiteli yeni sürekli galvanizleme hattında otomobillerin dış gövde panellerinde kullanılacak galvenizlenmiş/tavlanmış kaplamalı yassı çelik üretilecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi ArcelorMittal 

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