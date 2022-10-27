Hint AMNS kapasite artırım projesine yarın başlıyor

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:27:36 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Gujarat’ta yer alan Hazira çelik tesisinin kapasite artırım çalışmalarına yarın başlanacağını duyurdu. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Hazira tesisinin üretim kapasitesi mevcut 9 milyon mt’dan 15 milyon mt’a çıkarılacak.

Şirket, 6 Ekim tarihinde çevre iznini aldığını ve kapasite artırım çalışmalarının ArcelorMittal Başkanı L.N. Mittal ve AMNS Başkanı Aditya Mittal’in katılımlarıyla başlayacağını belirtti.

Aditya Mittal, “Piyasaya girdiğimiz 2019 yılından bu yana Hazira tesisimizdeki performansımızı önemli ölçüde artırmanın yanı sıra Hindistan çelik sektörünü karbonsuzlaştırmaya ve geliştirmeye yönelik bir hedef belirledik. Hindistan ile birlikte, Hindistan için büyümeyi arzuluyoruz. Çevre performansımızı devamlı olarak geliştirmeyi ve Hindistan’ın ekonomik hedeflerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli, sürdürülebilir çelik üretimi yapmayı taahhüt ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

AMNS CEO’su Dilip Oommen ise, “Kapasite artırım projesiyle birlikte büyüme planlarımızda bir sonraki aşamaya geçerek artan yerel talebi karşılayabilecek, katma değerli yüksek kaliteli çelik üretebileceğiz. Bu sayede AMNS olarak Hindistan’ın 5 trilyon $’lık ekonomi olma yolculuğunu destekleyebileceğiz,” şeklinde konuştu.