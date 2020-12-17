Hint AMNS Hazira çelik tesisinin kapasitesini kısa vadede artıracak

Perşembe, 17 Aralık 2020 14:31:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Gujarat eyaletinde bulunan çelik tesisinin kapasitesini, ekipman parçalarını değiştirerek kısa vadede şu anki yıllık 7,5 milyon mt seviyesinden yıllık 8,5 milyon mt’a çıkaracağını açıkladı.

AMNS şirketinden bir kaynak, “Uzun vadede yıllık 12-15 milyon mt üretim kapasitesine ulaşma hedefimiz devam ediyor,” şeklinde konuştu.

Şirket, Hazira çelik tesisinin kapasitesinin artırılması ve buna bağlı altyapı çalışmaları için Gujarat hükümetinin 200 milyon INR/mt (2,66 milyar $) yatırım yapabileceğini belirtti.