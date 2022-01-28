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Hint AMNS Gujarat’ta yer alan çelik projelerine 22,43 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 28 Ocak 2022 12:16:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) Gujarat’ta yer alan çelik projelerine 22,43 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Gujarat eyaleti hükümeti ile AMNS arasında mutabakat anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında, Hazira tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 8,6 milyon mt’dan yıllık 18 milyon mt’a çıkarılması için 6 milyar $ ve Hazira limanındaki iskelenin yenilenmesi ve genişletilmesi için de 568 milyon $ yatırım yapılacak. Bununla birlikte söz konusu tesiste 2,3 milyar $ yatırımla kok fırını inşa edilecek.

Öte yandan 8 milyar $ yatırımla Suval’da yer alan tesisin üretim kapasitesi artırılacak ve Surat eyaletinde sanayi kümeleri oluşturulacak.

AMNS, ayrıca, eyalet genelinde toplamda 10 gigavat temiz enerji üretilmesi amacıyla rüzgar, güneş ve hibrit enerji santralleri inşa etmek için 5,4 milyar $ yatırım yapacağını da bildirdi. Şirket yenilenebilir enerji kullanımını artırarak çelik üretiminin karbonsuzlaştırılmasını hedefliyor.


Etiketler: Hindistan  yatırım  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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