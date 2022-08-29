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Hint AMNS Essar Group’un limanlarını ve enerji varlıklarını 2,4 milyar $’a devralmak için anlaşma imzaladı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 16:20:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hazira’da yer alan yıllık 9 milyon mt kapasiteli çelik tesisini desteklemek amacıyla Essar Group’a ait limanları ve enerji altyapısı varlıklarını 2,4 milyar $ karşılığında devralmak için anlaşma imzaladı.

Ayrıca aynı anlaşma kapsamında söz konusu şirketler, Hazira’da 4 milyon mt kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşası için ortaklık da yapacak.

Essar Steel’i iflas kurtarma yoluyla 5,7 milyar $ karşılığında devralan AMNS, şirketin altyapı ve lojistik varlıkları için üç yıl ardından anlaşmaya vardı.

AMNS, satış işleminin yalnızca AMNS India tarafından finanse edileceğini ifade etti. Limanların mülkiyetine ilişkin hukuki süreç şirketin Essar Steel’i 2019 yılının Aralık ayında devralmasının hemen ardından Gujarat Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğu 2020 yılından bu yana devam ediyordu.

Liman varlıkları arasında Hazira’da yer alan ve AMNS’ye ait tesisin hemen yanında bulunan dökme yük terminalindeki yıllık 25 milyon mt kapasiteli iskele, Visakhapatnam’da yıllık 16 milyon mt kapasiteli dökme yük terminali ve Odisha’da yer alan Paradip limanındaki yıllık 12 milyon mt kapasiteli derin su iskelesi bulunuyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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