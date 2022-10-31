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Hint AMNS: Çelik üreticilerinin kapasitelerini artırabilmesi ve kapasite kullanım oranlarını muhafaza edebilmesi için ihracat elzem

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:04:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) CEO’su Dilip Oommen, üretim kapasitelerini artıran Hint çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarını muhafaza edebilmesi için ihracatın elzem olduğunu ve talebin üretim seviyeleriyle doğru orantılı olmadığını söyledi.

Oommen, “Üretim kapasitesinin artırıldığı düşünüldüğünde, kapasite kullanım oranının yüksek seviyelerde tutulması isteniyorsa ihracat yapılmasının gerekli olacağı bir aşamaya geçilecek,” dedi.

Hükümetin yakın zaman önce çelik ihracatına getirdiği %15 oranındaki vergiye tam olarak değinmese de Oommen’in açıklamasının AMNS’nin Hazira tesisinin üretim kapasitesini mevcut yıllık 9 milyon mt’dan yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarma çalışmalarını başlatmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Oommen, Hazira tesisinin üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte pazar payının aniden yükselmesinin beklenemeyeceğini ve bu nedenle dış piyasalara satış yapma ihtiyacının doğacağını, dolayısıyla hükümetin ihracat vergisini üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan Çelik Birliği’nin başkanı da olan Oommen, %15 oranındaki ihracat vergisinin kaldırılması için önceden çelik ve maliye bakanlıklarına birçok sunum yapmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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