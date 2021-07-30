Hint AMNS 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde 607 milyon $ faaliyet kârı elde etti

Cuma, 30 Temmuz 2021 12:07:04 (GMT+3) | Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin faaliyet kârının 2021-2022 mali yılının Nisan-Haziran çeyreğinde, bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kaydedilen 107 milyon $’a kıyasla 607 milyon $ seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin ham çelik üretimi değişmeyerek 1,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

AMNS, Odisha’da, yıllık 12 milyon üretim kapasitesi olan pelet tesisinin inşasının tamamlanmasında sona yaklaşıldığını ve tesisin, bu mali yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlayacağını ifade etti. Bu sayede, AMNS’nin Hindistan’daki pelet üretim kapasitesi yıllık 20 milyon mt’a çıkacak.

Şirketin Odisha’da yer alan Sagasahi demir cevheri madeninin de bu yılın Eylül ayında üretime başlayacağı eklendi.

2019 yılının Aralık ayında, AMNS ve Japon Nippon Steel, iflas sürecindeki Essar Steel Limited’i satın almıştı.