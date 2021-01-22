Hint AIL paslanmaz çelik levha üretimine başlayacak

Cuma, 22 Ocak 2021 14:29:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Aaron Industries Limited (AIL), Gujarat eyaletinde bulunan tesisinde yüksek basınçlı laminat için paslanmaz çelik levha üreteceğini açıkladı.

Şirket, paslanmaz çelik levhanın test edilmesi ve kalite kontrol değerlendirmesi için deneme üretimine Mart ayında başlayacak. Ürünün ticari üretiminin ise Nisan ayında başlaması planlanıyor.

AIL, söz konusu ürünün üretimi için tesisine yeni bir makine yüklediğini belirtti. Şirket geçen yıl ise paslanmaz çelik levhanın cilalama işlemi için bir ekipman yüklemişti.