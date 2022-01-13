Hint Adani Group ve POSCO iş birliği anlaşması imzaladı

Perşembe, 13 Ocak 2022 11:37:09 (GMT+3) | Kalküta

Hint enerji ve altyapı devi Adani Group, 5 milyar $’lık çelik projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Adani Group tarafından yapılan açıklamada, “POSCO ile Adani Group, Gujarat’ta çevre dostu entegre çelik üretim tesisi kurulması dahil diğer iş olanaklarının keşfedilmesi üzerine anlaşmaya vardı. Tesise, yaklaşık 5 milyar $ yatırım yapılacak,” sözlerine yer verildi.

Söz konusu şirketlerin, yenilenebilir enerji, hidrojen üretimi ve lojistik sektörlerinde iş birliği yapmak amacıyla bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzaladığı da eklendi.