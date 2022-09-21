Hint Adani Group, RINL’i satın alarak çelik sektörüne girmeyi planlıyor

Çarşamba, 21 Eylül 2022 14:07:42 (GMT+3) | Kalküta

Yerel basında yer alan haberlere göre, çimento, liman, enerji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Hindistan merkezli Adani Group çelik sektörüne girmeyi planlıyor. Şirket özelleştirilecek olan devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) için teklif verdi.

Adani Group henüz bu konuda açıklama yapmamış olsa da, Tata Steel ve JSW Steel Limited gibi diğer muhtemel katılımcılara kıyasla agresif bir şekilde teklif vereceği söyleniyor.

Adani’nin yakın zamanda İsviçre merkezli Holcim’den iki çimento şirketini (ACC ve Ambuja Cements) ülkedeki ikinci en büyük emtia üreticisi haline getirmek için tahmini 10 milyar $’a devraldığı bildirildi.

Bu yıl Ocak ayında Adani Group Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile Gujarat’ın batısında bulunan Mundra’da 5 milyar $’lık yeşil hidrojen bazlı çelik tesisi inşa etmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalamıştı.

RINL Hindistan’ın güneyindeki liman kenti Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor ve hükümet şirketi öz sermaye satışı yoluyla özelleştirecek.