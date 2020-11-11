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Hindistan’ın yeni ihracat teşvik planı yalnızca üç sektörü kapsayacak

Çarşamba, 11 Kasım 2020 16:41:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ekonomi Bakanlığı’nın Hindistan İhracat Tasarısı’nın (MIES) yerini alması için hazırladığı yeni ihracat teşvik tasarısı muhtemelen yalnızca demir çelik, otomobil ve hazır giyim sektörlerini kapsayacak.

Bir hükümet yetkilisi, MIES’in 1 Ocak 2021 tarihinde sona ereceğini söyledi. MIES’in yerine geçecek İhracat Ürünlerinde Vergi İndirimi (RDTEP) tasarısı, hükümetin geri ödemeler veya teşvikleri daha fazla sektöre yayacak yeterli fonu bulunmadığı için yalnızca söz konusu üç sektörü kapsayacak. Söz konusu tasarının bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Kurul ilk olarak demir çelik, otomobil ve hazır giyim ihracatından alınan vergilerin hangi oranda geri ödeneceğini belirleyecek. Sonrasında, hükümetin mali konumundaki iyileşmelere göre liste uzatılabilir.

Söz konusu yetkili, MIES’in 1 Ocak 2021’den sonrasına uzatılma ihtimalinin bulunmadığını ve yeni tasarının, yeni yılın ilk gününden itibaren söz konusu üç sektörü kapsamaya başlayacağını söyledi.


Etiketler: ticaret  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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