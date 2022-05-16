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Hindistan’ın Vietnam’a nihai mamul ihracatı düşse de alternatif rotalarla açık kapatıldı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 10:23:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın başlıca satış rotası olan Vietnam’a nihai mamul ihracatı 2021-2022 mali yılında önemli ölçüde düşerken, söz konusu kayıp alternatif rotalara yapılan satışlarla telafi edildi.

Söz konusu mali yılda, Hindistan’ın Vietnam’a sıcak sac ihracatı yıllık %20 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan toplam nihai mamul ihracatı çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İspanya ve İtalya gibi gelişmekte olan piyasalara yapılan satışlarda kaydedilen artışlara bağlı olarak yıllık %5 yükselerek 13,5 milyon mt oldu.

BAE’ye yapılan nihai mamul satışları yıllık %50 artışla 1,3 milyon mt ve Türkiye’ye yapılan nihai mamul satışları ise yıllık %350 artışla 1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: sıcak haddelenmiş yassı ürünler Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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