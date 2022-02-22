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Hindistan’ın Telangana eyaleti hükümeti devlete bağlı çelik üreticisi kurulmasını talep ediyor

Salı, 22 Şubat 2022 11:04:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Telangana eyaleti hükümeti, devlete bağlı bir çelik üreticisinin kurulması amacıyla merkezi hükümete talepte bulundu.

Geological Survey of India’nın yaklaşık 300 milyon mt’luk demir cevheri rezervi tespit ettiği ancak merkezi hükümetin tespit edilen cevher tenörünün düşük olduğunu ve eyalette kurulacak bir tesisin hammadde ihtiyacını karşılamaya uygun olmayacağını belirterek yanlış bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

2014 yılında Andhra Pradesh eyaletinden ayrılarak eyalet statüsü kazanan Telangana’nın yeniden yapılandırma koşulları arasında, Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) Andhra Pradesh’te yer almaya devam edecek olmasına bağlı olarak hükümete bağlı çelik üreticisinin kurulmasının bulunduğu vurgulandı.

Bununla birlikte merkezi hükümetin çelik tesisleri kurulması amacıyla Chhattisgarh ve Jharkhand gibi diğer eyaletlerle aktif çalışmalar yürüttüğü ancak Telangana’ya karşı ayrımcı bir politikanın benimsendiği eklendi.


Etiketler: Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »

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