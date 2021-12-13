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Hindistan’ın sanayi üretim endeksinin artış hızı Ekim ayında yavaşladı

Pazartesi, 13 Aralık 2021 10:19:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın sanayi üretim endeksi, bu yılın Ekim ayında, %3,2 artış gösterdi. Söz konusu artış, son sekiz ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

2021-2022 mali yılının Nisan-Ekim döneminde, sanayi üretim endeksi, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen %17,3 düşüşe kıyasla %20 arttı.

Söz konusu ayda, sanayi üretim endeksinin 3/4'ünden fazlasına denk gelen imalat sektöründe üretim, Eylül ayında kaydedilen %3 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %4,5 artışa kıyasla %2 yükseldi. Aynı ayda, madencilik sektöründe üretim, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %1 düşüşe kıyasla %11,4 artarken, elektrik üretim sektörü, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %11,2 artışa kıyasla %3,1 yükseldi.

India Ratings tarafından yapılan açıklamada, “Mal ve Hizmet Vergisi tahsilatında kaydedilen %25,3 ve başlıca altyapı sektörlerinde kaydedilen %7,5 artışa kıyasla sanayi üretim endeksi, bu yılın Ekim ayında, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %4,5’e kıyasla düşük baz etkisi nedeniyle yalnızca %3,2 yükseldi. Tatil dönemindeki talep dahi Ekim ayında sanayi üretim endeksinin artmasını sağlamadı,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  imalat  |  benzer haberler »


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