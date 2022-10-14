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Hindistan’ın sanayi üretim endeksi Ağustos ayında düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 13:59:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın sanayi üretim endeksi bu yılın Ağustos ayında yıllık %0,8 düşüş kaydetti. Böylelikle söz konusu endeks son 18 ayda ilk kez düşüş göstermiş oldu.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Şubat ayında %3,2 ile en yüksek düşüşü kaydetmişti.

Söz konusu ayda, imalat sanayi endeksi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen %11,1 artışa kıyasla yıllık %0,7 düşerken, enerji sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %16 artışa kıyasla yıllık %1,4 yükseldi.

Aynı ayda madencilik sektörü endeksi 2021 yılının Ağustos ayında kaydedilen %23,3 artışa kıyasla %3,9 düştü ve sermaye malları üretimi %5 arttı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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