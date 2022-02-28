﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın Rusya ile koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik yaptığı anlaşma çıkmaza girdi

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:12:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin maden ürünleri, çelik ve koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik Rusya ile yaptığı iş birliğinin Ukrayna işgali ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle çıkmaza girdiği bildirildi.

Kömür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle koklaşabilir taş kömürü tedarik edilebilecek alternatif rota arayışına girdiği belirtildi.

Hindistan’ın Ukrayna’nın işgali, bölgesel iş birlikleri ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara ilişkin tavrı göz önünde bulundurulduğunda hükümet yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınsa da piyasa kaynakları küresel yaptırımlara bağlı olarak teslimatların ve ödemelerin tamamlanmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle Hindistan’ın Rusya ile imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında koklaşabilir taş kömürü tedarikinde Avustralya’ya olan bağımlılığını azaltma planlarının çıkmaza girdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Hindistan ile Rusya madencilik ve çelik sektörlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov tarafından Moskova’da imzalanan anlaşma kapsamında yüksek kalite koklaşabilir taş kömürünün Hindistan’a uzun vadeli tedariki, koklaşabilir taş kömürü yataklarının ve lojistiğinin geliştirilmesi, koklaşabilir taş kömürü yönetimindeki ve madencilik, maden zenginleştirme ile işleme teknolojilerindeki deneyimlerin paylaşılması ve eğitim verilmesi dahil olmak üzere koklaşabilir taş kömürüne yönelik ortak projeler beraberinde ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi öngörülüyordu.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Şub

Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları düşse de küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle artışlar kapıda

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Şub

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları stok alımlarının desteğiyle sertçe arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Şub

Hint RINL 10.000 mt birinci kalite kütüğe yönelik ihracat ihalesi açtı

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Şub

Hindistan Ekonomik Araştırması: Konteyner sıkıntısı kalıcı bir sorun haline gelebilir

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

Tata Steel’in NINL devralımı resmiyete kavuştu