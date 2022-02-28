Hindistan’ın Rusya ile koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik yaptığı anlaşma çıkmaza girdi

Pazartesi, 28 Şubat 2022 11:12:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin maden ürünleri, çelik ve koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik Rusya ile yaptığı iş birliğinin Ukrayna işgali ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle çıkmaza girdiği bildirildi.

Kömür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle koklaşabilir taş kömürü tedarik edilebilecek alternatif rota arayışına girdiği belirtildi.

Hindistan’ın Ukrayna’nın işgali, bölgesel iş birlikleri ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara ilişkin tavrı göz önünde bulundurulduğunda hükümet yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınsa da piyasa kaynakları küresel yaptırımlara bağlı olarak teslimatların ve ödemelerin tamamlanmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle Hindistan’ın Rusya ile imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında koklaşabilir taş kömürü tedarikinde Avustralya’ya olan bağımlılığını azaltma planlarının çıkmaza girdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Hindistan ile Rusya madencilik ve çelik sektörlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov tarafından Moskova’da imzalanan anlaşma kapsamında yüksek kalite koklaşabilir taş kömürünün Hindistan’a uzun vadeli tedariki, koklaşabilir taş kömürü yataklarının ve lojistiğinin geliştirilmesi, koklaşabilir taş kömürü yönetimindeki ve madencilik, maden zenginleştirme ile işleme teknolojilerindeki deneyimlerin paylaşılması ve eğitim verilmesi dahil olmak üzere koklaşabilir taş kömürüne yönelik ortak projeler beraberinde ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi öngörülüyordu.