Hindistan’ın otomobil kayıtları Kasım ayında %19 düştü

Perşembe, 10 Aralık 2020 12:16:46 (GMT+3) | Kalküta

Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan’ın otomobil, binek araç, iki tekerlekli, üç tekerlekli, ticari araç ve traktör kayıtları Kasım ayında yıllık bazda %19 düştü.

FADA’ya göre, Kasım ayında yapılan toplam otomobil kaydı 1,83 milyon oldu.

Ancak, kayıtlarda bayiler tarafından bildirilen düşüşlere rağmen, pazar payı açısından en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki hariç neredeyse tüm büyük otomobil üreticileri Kasım ayı satışlarında yıllık bazda büyüme kaydetti.

Otomobil bayileri yapılan kaydı satış olarak kabul ederken, otomobil üreticileri ise söz konusu bayilere otomobil gönderilmesini satış olarak kabul ediyor.

Kasım ayında Maruti Suzuki’nin toplam satışı yıllık %2 düşüşle 135.775 adet oldu.

Söz konusu ayda, Hindistan’ın en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited yıllık %9 artışla 48.800 adet satış yaparken, şirketin tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Kia Motors ise yıllık %50 artışla 21.022 adet satış gerçekleştirdi.

Kasım ayında Tata Motors Limited’ın otomobil satışları yıllık %108 artışla 21.641 seviyesinde kaydedilirken, Mahindra and Mahindra’nın satışları ise yıllık %27 artışla 17.971 adet seviyesinde yer aldı.