Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Nisan ayında %22 düştü

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 13:18:46 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin nihai mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında yıllık %22 düşüşle 743.000 mt seviyesinde yer aldı.

Piyasa analistleri ve sektör yetkilileri, söz konusu düşüşün yeni vergi politikası öncesinde meydana geldiğini ve düşüşün %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle artacağını ifade etti.

Ayrıca Belçika’ya ihracatın %42 düşüşle 76.900 mt ve Türkiye’ye ihracatın %18 düşüşle 87.400 mt seviyelerine gerilediği belirtildi.

Söz konusu ayda, Hindistan’ın en fazla nihai mamul ihracatı yaptığı ülke yıllık %4 artışla 130.500 mt’a yükselen İtalya oldu.

Toplam nihai mamul ihracatının %80’ini veya 594.000 mt’unu yassı mamuller oluşturdu.