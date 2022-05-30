﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Nisan ayında %22 düştü

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 13:18:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin nihai mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında yıllık %22 düşüşle 743.000 mt seviyesinde yer aldı.

Piyasa analistleri ve sektör yetkilileri, söz konusu düşüşün yeni vergi politikası öncesinde meydana geldiğini ve düşüşün %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle artacağını ifade etti.

Ayrıca Belçika’ya ihracatın %42 düşüşle 76.900 mt ve Türkiye’ye ihracatın %18 düşüşle 87.400 mt seviyelerine gerilediği belirtildi.

Söz konusu ayda, Hindistan’ın en fazla nihai mamul ihracatı yaptığı ülke yıllık %4 artışla 130.500 mt’a yükselen İtalya oldu.

Toplam nihai mamul ihracatının %80’ini veya 594.000 mt’unu yassı mamuller oluşturdu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

16 May

Hindistan’ın Vietnam’a nihai mamul ihracatı düşse de alternatif rotalarla açık kapatıldı
06 Nis

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılında %7,24 düştü
07 Mar

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %6,78 düştü
07 Şub

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %5,69 düştü
05 Oca

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %0,41 arttı
08 Ara

Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Kasım ayında aylık %32 düştü
09 Kas

Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Ekim ayında aylık %22 düştü
04 Kas

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %7,57 arttı
13 Eyl

Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Ağustos ayında %12 düştü
27 Tem

Hindistan’ın çelik ithalatı son üç mali yılda istikrarlı bir düşüş kaydetti