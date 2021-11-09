Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Ekim ayında aylık %22 düştü

Salı, 09 Kasım 2021 10:00:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin nihai mamul ihracatı, bu yılın Ekim ayında, aylık %22 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, Hindistan’ın toplam nihai mamul ithalatı yıllık %8 düşüşle 380.000 mt oldu.

Sektör yetkilileri, ihracattaki düşüşün, Vietnam gibi başlıca rotalara yapılan özellikle sıcak sac sevkiyatlarının, yerel üreticilerin fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması ve alıcıların, Çin’den daha düşük teklifler alması nedeniyle azalması nedeniyle düştüğünü belirtti.

Ayrıca, toplam ham çelik üretimi, Ekim ayında, aylık %2 artışla 9,75 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik tüketimi ise aylık %12 düşerek 8,2 milyon mt oldu.