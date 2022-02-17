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Hindistan’ın maden üretimi Nisan-Aralık döneminde %16 arttı

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:42:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maden Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin maden üretimi 2021-2022 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %16 arttı.

Söz konusu dönemde, manyezit üretimi yıllık %73,2, altın üretimi yıllık %71, boksit üretimi yıllık %27,1, linyit üretimi yıllık %21,4, kömür üretimi yıllık %5,3 ve kromit üretimi yıllık %53 artış kaydetti.

Öte yandan çinko konsantreleri üretimi yıllık %4,3, demir cevheri üretimi yıllık %6,2, manganez üretimi yıllık %7,3, kireç taşı üretimi yıllık %7,5, bakır konsantreleri üretimi yıllık %10,3 ve kurşun konsantreleri üretimi ise yıllık %17,4 düştü.


Etiketler: demir cevheri  Hindistan  mangan cevheri  madencilik  Hint Yarımadası  hammaddeler  |  benzer haberler »


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