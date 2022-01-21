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Hindistan’ın Maden Üretim Endeksi Kasım ayında %5 arttı

Cuma, 21 Ocak 2022 11:35:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Maden Üretim Endeksi Kasım ayında yıllık %5 artarak 111,9 seviyesinde yer aldı.

2021-2022 mali yılının Nisan-Kasım döneminde, Maden Üretim Endeksi yıllık %18,2 arttı.

Maden Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, söz konusu ayda, kromit üretimi yıllık %21,1, manyezit üretimi yıllık %28,1, çinko üretimi yıllık %13,9, kömür üretimi yıllık %8,5 ve kurşun üretimi yıllık %14,4 artış kaydetti.

Öte yandan, demir cevheri üretimi yıllık %2,4, kireç taşı üretimi yıllık %8,7, manganez üretimi yıllık %15,2 ve ham petrol üretimi yıllık %2,2 düşüş gösterdi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  madencilik  |  benzer haberler »


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