Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Temmuz döneminde %25,42 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 11:01:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25,42 artarak 16,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 3,89 milyon mt’a kıyasla 4,5 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %0,81 düşüşle 21,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.