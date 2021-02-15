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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %8 düştü, düşüş hızı yavaşladı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 12:21:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği’nin (IPA) yayımladığı verilere göre, Nisan-Ocak döneminde ülkenin tüm limanlarının toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %7,86 düşüşle 43,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatının düşüş hızı yavaşlıyor. Nisan-Aralık dönemindeki düşüş hızı %12,13 oranında olmuştu. Nisan-Ocak döneminde düşüş hızının %7 civarına inmesi, çoğunlukla Ocak ayında daha fazla koklaşabilir taş kömürü ithal edilerek ithalatın toplam 6,27 milyon mt olarak kaydedilmesi sayesinde gerçekleşti.

IPA verilerine göre, Nisan-Ocak döneminde Hindistan’ın tüm limanlarının parça cevher, toz cevher ve peletten oluşmak üzere toplam demir cevheri ithalatı, yıllık bazda %26,49 artışla 56,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  Hindistan  Hint Yarımadası  ith/ihr istatistikleri  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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