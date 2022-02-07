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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %5,69 düştü

Pazartesi, 07 Şubat 2022 10:46:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılının Nisan-Ocak döneminde bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %5,69 düşerek 40,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 3,61 milyon mt’a ve Kasım ayında kaydedilen 5,29 milyon mt’a kıyasla 3,79 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %27,23 düşüşle 41,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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