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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Mayıs aylarında %13,18 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 10:35:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,18 artarak 8,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen 4,72 milyon mt’a kıyasla 3,75 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen parça cevher, toz cevher ve peletten oluşmak üzere toplam demir cevheri ithalatı Nisan ve Mayıs aylarında, yıllık %37,79 artışla 12,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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