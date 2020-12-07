Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde düştü

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:27:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği’nin (IPA) yayımladığı verilere göre, Nisan-Kasım döneminde ülkenin tüm limanlarının toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %14,71 düşüşle 31,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Düşüş oranı, Nisan-Ekim dönemindeki %21,38 oranından daha az oldu. Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 5,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IPA verilerine göre, Nisan-Kasım döneminde sinter besleme, parça cevher ve pelet dahil olmak üzere Hindistan’ın tüm limanlardan yapılan demir cevheri ihracatı ise yıllık bazda %31 artışla 44,49 milyon mt oldu.