Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 12:16:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,05 artarak 33,51 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 3,81 milyon mt’a kıyasla hafifçe artarak 5,29 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere gerilemeye devam ederek yıllık %23 düşüşle 33,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nisan-Ekim döneminde limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı yıllık %19,87 düşüş gösterdi.