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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran aylarında %15,55 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 09:43:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan ve Haziran aylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,55 artarak 12,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 3,74 milyon mt’a kıyasla 3,89 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere Nisan ve Haziran aylarında, yıllık %14,29 artışla 17,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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