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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %7,57 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 10:00:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,57 artarak 28.22 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 3,21 milyon mt’a kıyasla hafifçe artarak 3,81 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, parça cevher, toz cevher ve pelet dahil olmak üzere yıllık 19,87 milyon mt düşüşle 30,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  pelet  koklaşabilir taş kömürü  demir cevheri  |  benzer haberler »


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