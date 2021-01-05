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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12,13 düştü

Salı, 05 Ocak 2021 11:15:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği’nin (IPA) yayımladığı verilere göre, geçen yılın Nisan-Aralık döneminde ülkenin tüm limanlarının toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %12,13 düşüşle 36,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ithalatın düşüş hızı, Nisan-Kasım dönemindeki %14,17 oranından daha az oldu. Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 5,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IPA verilerine göre, Nisan-Aralık döneminde Hindistan’ın tüm limanlarının parça cevher, toz cevher ve peletten oluşmak üzere toplam demir cevheri ithalatı, yıllık bazda %28,64 artışla 50,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ticaret  Hint Yarımadası  ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  hammaddeler  Hindistan  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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