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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %0,41 arttı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 11:33:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılının Nisan-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,41 artarak 37,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 5,29 milyon mt’a kıyasla 3,61 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %26,61 düşüşle 31,18 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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