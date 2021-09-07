Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %25,54 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 09:41:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25,54 artarak 21,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 4,47 milyon mt’a kıyasla hafif düşerek 4,34 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %8,12 düşüşle 25,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüşte, fiyatlardaki düşüşün ve Çin’den yapılan alımların azalmasının etkili olduğu söylendi.