Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ekim ayında daha da arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 15:06:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği’nin (IPA) yayımladığı verilere göre, Nisan-Ekim 2020 döneminde ülkenin tüm limanlarının toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %21,38 düşüşle 26,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Düşüş oranı, Nisan-Eylül dönemindeki %28 oranından daha az oldu. Ekim ayında ise ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı, 4 milyon mt olarak kaydedilen Eylül ayına kıyasla ciddi bir artışla 5,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

IPA verilerine göre, Hindistan’ın tüm limanlardan yapılan demir cevheri (sinter besleme, parça cevher ve pelet) ihracatı ise aynı dönemde yıllık bazda %33,20 artışla 38,39 milyon mt oldu.