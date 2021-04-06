Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2020-21 mali yılında %5,22 düştü

Salı, 06 Nisan 2021 11:58:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği’nin (IPA) yayımladığı verilere göre, 2020-21 mali yılında ülkenin tüm limanlarının toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %5,22 düşüşle 54,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 5,13 milyon mt’a kıyasla 5,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

IPA verilerine göre, 2020-21 mali yılında Hindistan’ın tüm limanlarının parça cevher, toz cevher ve peletten oluşmak üzere toplam demir cevheri ithalatı, yıllık bazda %19 artışla 71,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.