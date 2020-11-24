Hindistan’ın güneyindeki son kullanıcılar artan çelik fiyatlarından oldukça olumsuz etkilendi

Salı, 24 Kasım 2020 16:37:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın güneyinde çelik tüketen, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler (MSME) Hindistan hükümetine bir dilekçe göndererek, artan çelik ve hammadde fiyatları nedeniyle “varlığına son verme” riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Coimbatore Bölgesi Küçük Ölçekli Endüstriler Birliği, ekonomi, çelik ve ticaret dahil olmak üzere bakanlıklarla yaptığı temasta, “MSME’ler önceden kabul ettikleri fiyatlarla sipariş gerçekleştiremiyorlar. Eğer çelik gibi artan hammadde fiyatları düzeltilmezse, söz konusu şirketlerin varlığı sona erecek. Bankalar tarafından acil kredi limiti aracılığıyla söz konusu şirketlere verilen %20 ek kredi, artan girdi maliyetleri nedeniyle tamamen tükendi. İşler normale dönüyor olsa bile, pik demir, dökme demir, hurda ve kok gibi ilgili döküm ürünleri, bu yılın başındaki karantinadan beri %30-35 oranında arttı. Bu durum, mühendislik ürünlerinin üretim maliyetlerini etkileyerek ihracatı rekabetsiz bir hale getirdi,” ifadelerini kullandı.

Birlik, MSME’lere devlet destekli fiyattan çelik tedariki sağlanması için hükümetin acilen harekete geçmesini talep etti. Birlik ayrıca, tüccarlar ve stokçulardan tedarik yapılırken ek masraflar çıkardığı için, Steel Authority of India Limited şirketinin Coimbatore stok sahasının yeniden açılmasını istiyor.