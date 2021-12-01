Hindistan’ın GSYH’si 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde düşük baz etkisine bağlı %8,4 büyüdü

Çarşamba, 01 Aralık 2021 10:39:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), yıllık %8,4 büyüdü.

Ancak, söz konusu çeyrekte, GSYH’nin, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde %7,4 daralmasının sonucunda gözlenen düşük baz etkisinin ardından büyüme kaydettiği bildirildi.

Başlıca sekiz sanayi sektörü, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen son yedi ayın en düşük seviyesi olan %4,5’e kıyasla %7,5 büyüme gösterdi.

Aynı ayda, başlıca sanayi sektörlerinde çelik üretimi, yıllık %0,9 artarak son on 11 ayın en düşük seviyesinde yer aldı. Çelik üretimi, Eylül ayında %3,7 artış kaydetmişti.

Ekim ayında, ham petrol üretimi aylık %2,85 artış ve yıllık %2,2 düşüş gösterirken, elektrik üretimi aylık %0,8 düştü ve yıllık %2,8 arttı.

Öte yandan, söz konusu ayda, kömür ve çimento üretimi sırasıyla yıllık %14,6 ve %14,5 yükseldi.