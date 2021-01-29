Hindistan’ın eski araçlara “yeşil vergi” uygulaması otomobil hurdası planını önemsiz hale getirdi

Cuma, 29 Ocak 2021 14:16:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti eski ticari ve binek araçlara “yeşil vergi” uygulayacağını açıkladı, bu da otomobil hurdalarına yönelik ulusal politikanın ikinci plana atılması anlamına geliyor. Sonuç olarak piyasa kaynaklarına göre, ulusal otomobil hurdası politikası hemen uygulanmayacak.

Hükümet, herhangi bir ticari araç 8 yıl kullanılmasının ardından “kullanım ruhsatının” yenilenmesi istendiğinde %10-15 oranında yeşil vergi uygulanmasını önerdi. Binek araçlar içinse söz konusu vergi 15 yıl kullanılmasının ardından aynı oranda uygulanacak.

Hükümet 2019 yılının Temmuz ayında Motorlu Taşıtlar Yasası’nın, 15 yıldan fazla kullanılmış tüm araçların hurdaya ayrılmasına izin verecek şekilde düzenleneceğini açıklamıştı. Ayrıca düzenlemeye göre, Hindistan’da 15 yaşının üstündeki yaklaşık 28 milyon aracı yollardan çıkarmak adına hurdaya ayırma işlemine yönelik mali teşvik veya yeni araç alımında vergi iadesi uygulanması teklif edilmişti.

Hükümetin araçları hurdaya ayırmaya yönelik ulusal politika önerisi ilk olarak 2016 yılında açıklanmıştı.

Piyasa kaynakları, ülkede tüm araçları hurdaya ayırmak için gerekli altyapı ve hurda ekipmanları bulunmadığı için, eski araçları hurdaya ayırma politikasının önemsiz hale geldiğini söyledi. Böyle ulusal bir politikanın hurdaya ayırma işlemi için gerekli altyapı oluşturulduktan sonra yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.